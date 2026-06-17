Заявлено о провале Макрона

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что саммит «Большой семерки» стал провалом для французского президента Эммануэля Макрона. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

По мнению Филиппо, на саммите Макрона оттеснили другие участники встречи. Кроме того, Филиппо обвинил французского президента в том, что тот не смог улучшить положение Украины.

«Его оттеснили на второй план другие участники встречи, попытка навязать военную экспедицию в Ормуз была полным провалом (и слава богу!), а положение своего дружка Владимира Зеленского он не смог исправить ни на йоту», — написал он.

Ранее лидеры стран-членов «Большой семерки» заявили о планах усилить санкционное давление на Россию.