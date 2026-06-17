Заявлено о провале Макрона

Во Франции заявили, что саммит «Большой семерки» стал провалом для Макрона
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что саммит «Большой семерки» стал провалом для французского президента Эммануэля Макрона. Об этом Филиппо написал в соцсети X.
По мнению Филиппо, на саммите Макрона оттеснили другие участники встречи. Кроме того, Филиппо обвинил французского президента в том, что тот не смог улучшить положение Украины.
«Его оттеснили на второй план другие участники встречи, попытка навязать военную экспедицию в Ормуз была полным провалом (и слава богу!), а положение своего дружка Владимира Зеленского он не смог исправить ни на йоту», — написал он.
Ранее лидеры стран-членов «Большой семерки» заявили о планах усилить санкционное давление на Россию.