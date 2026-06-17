Некоторые из наиболее известных союзников президента США Дональда Трампа в его конфликте с Ираном возмущены опубликованными положениями его меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Консервативные эксперты и воинственные аналитики предостерегают, что сделка позволяет Ирану немедленно возобновить экспорт нефти и получить доступ к фонду в 300 миллиардов долларов, не требуя полного отказа от ядерной программы. Сторонники президента требуют обнародовать текст соглашения, опасаясь, что Тегеран использует финансовый спасательный круг и передышку для перестройки, а условия, касающиеся Ливана, связывают Израилю руки.

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Названы 5 причин, по которым союзникам Трампа не нравится его сделка с Ираном. Так консервативные эксперты и настроенные воинственно специалисты по Ирану предостерегают от любого соглашения, которое лишает ключевых рычагов воздействия на Тегеран или открывает доступ к крайне необходимым средствам без полного отказа от её ядерного потенциала.

Напомним, что текст трамповского соглашения не разглашается. Однако, как сообщается, оно позволит Ирану немедленно возобновить экспорт нефти, освободившись от торговых и банковских санкций США, в то время как страны Персидского залива внесут свой вклад в фонд реконструкции на сумму 300 миллиардов долларов в рамках окончательной сделки. Кроме того, Иран возьмёт на себя обязательство никогда не создавать ядерное оружие и передать свой обогащённый уран, хотя детали этого процесса будут согласованы в ходе будущих переговоров.

Хотя меморандум в значительной степени предназначен для определения условий будущих переговоров, ястребы Республиканской партии обеспокоены тем, что Тегеран не намерен их выполнять и воспользуется финансовым спасательным кругом и передышкой от боевых действий, чтобы перестроиться как в военном, так и в организационном плане. Консервативный комментатор Марк Тиссен, работающий с президентом, задал риторический вопрос: «почему так много из тех, кто поддерживает и защищает Трампа, выражают одинаковую обеспокоенность по поводу этой сделки, и если они ошибаются, пусть обнародуют меморандум и покажут миру, что беспокоиться не о чем?».

Два высокопоставленных представителя администрации сообщили, что текст будет доступен в течение 24-48 часов, но Трамп предположил, что текст будет опубликован после официального подписания в пятницу, 19 июня, заявив, что он соберёт пресс-конференцию и зачитает его слово в слово. Сенатор Линдси Грэм* (внес Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), близкий союзник Трампа и убеждённый сторонник Израиля, заявил, что он обеспокоен тем, что описание сделки Ираном расходится с описаниями США. Он написал в соцсетях, что с нетерпением ждёт ознакомления с настоящим документом. Другие сторонники призвали администрацию опубликовать текст. Экс-генерал Джек Кин сказал в эфире Fox News, что он не может понять некоторые вещи, поступающие из администрации из надёжных источников, и что президенту следовало бы просто обнародовать это и позволить людям увидеть происходящее.

Вице-президент Вэнс заявил, что в сделке закреплено обязательство Ирана сотрудничать с США и МАГАТЭ для уничтожения высокообогащённых запасов, но Трамп пояснил журналистам, что США не торопятся, потому что используют спутники для наблюдения за объектом, а позже Вэнс предположил, что Иран пока не согласился прекратить обогащение урана, и если они не дойдут до этого, то не получат никаких других выгод.

Трамп настаивал на том, что обязательства Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия в рамках сделки достаточно для объявления победы, заявив, что это «99,9 процента» того, чего он хотел, но некоторые его сторонники с этим не согласны.

Американский комментатор Бен Шапиро заявил, что если президент подпишет невыгодную сделку, многие из тех, кто поддерживал его и считал его действия в Иране героическими, будут чрезвычайно разочарованы, и недостаточно выиграть первую половину матча — нужно завершить его. По данным The Wall Street Journal, меморандум немедленно позволит Ирану начать экспорт нефти и топлива, а США отменят транспортные и банковские санкции, и бывший посол Трампа в ООН Никки Хейли подтвердила это и пояснила, что Иран выигрывает с первого же дня. Экономист Миад Малеки рассказал, что администрация отказывается от своего самого надёжного экономического рычага ещё до начала трудной части переговоров, а США также немедленно снимут блокаду Ормузского пролива, и Иран разрешит бесплатный проезд в течение 60 дней, хотя если США и Иран не достигнут окончательного соглашения, пролив может вновь стать ареной боевых действий.

Вэнс подтвердил, что окончательное соглашение может создать фонд в 300 миллиардов долларов для реконструкции Ирана, финансируемый странами Персидского залива. Хотя высокопоставленный чиновник заявил, что фонд и ослабление санкций «зависят от результатов деятельности», многие назвали выделенные 300 миллиардов «катастрофой», сравнив это с планом Маршалла для Германии, пока нацисты ещё были у власти.

Израильские деятели выступили против соглашения, которое официально распространяет и на режим прекращения огня в Ливане, где Израиль ведёт боевые действия против «Хезболлы».