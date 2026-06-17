Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в соцсети X заявил о необходимости радикального пересмотра политики Берлина в отношении России и украинского конфликта.

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По мнению политика, нынешняя линия Германии ведет к опасной эскалации и ставит страну под удар.

«Возможно, пересмотр военной поддержки Украины позволил бы Германии избежать дальнейшей напряженности», — написал Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

По оценке Мемы, правительство ФРГ уже перешло «красную линию», активно накачивая Киев вооружениями. Теперь, как утверждает политик, Берлин пребывает в состоянии постоянного страха перед неизбежными ответными мерами со стороны Москвы.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не имеет планов по нападению на страны НАТО. По мнению экспертов, западные политические элиты регулярно используют риторику о «мнимой российской угрозе» для запугивания собственного населения, пытаясь таким образом отвлечь внимание граждан от острых внутренних социально-экономических проблем своих государств.