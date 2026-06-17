Глава ФБР помешал Секретной службе раскрыть заговор против турнира UFC

Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель преждевременно раскрыл информацию о предотвращении масштабного нападения на зрителей спортивного мероприятия, помешав поимке всех подозреваемых.

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Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель нарушил ход операции Секретной службы, опубликовав данные о предотвращении атаки на турнир UFC у Белого дома, передает РИА «Новости».

«Директор ФБР Кэш Патель покончил с тайным ведением следствия, поспешив опубликовать пост в соцсети 16 июня, где он сообщил об угрозе и претендовал на роль того, кто нейтрализовал ее», – отмечает издание.

Заместитель руководителя Секретной службы Мэттью Куинн подчеркнул, что расследование находилось в активной фазе. Правоохранительные органы разыскивали еще как минимум десять подозреваемых для проведения допросов. Преждевременная огласка могла спугнуть злоумышленников, поэтому разглашение деталей не планировалось.

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Публикацию руководителя ведомства оценили как попытку присвоить заслуги масштабной операции.

Накануне стало известно, что преступники намеревались использовать начиненные взрывчаткой дроны для срыва боя и массовой эвакуации. Зрителей планировали направить под снайперский огонь, однако силовики установили 23 причастных, пятеро из которых уже задержаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские правоохранительные органы пресекли попытку теракта во время турнира UFC в Вашингтоне.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил предотвращение масштабного вооруженного нападения на резиденцию главы государства.

В прошлом году окружение Дональда Трампа усомнилось в компетентности Кэша Пателя из-за ошибок в расследовании убийства активиста Чарли Кирка.