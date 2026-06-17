Дружба ЕС с Трампом: что пишут зарубежные СМИ о саммите G7

Саммит «Большой семерки» (G7) ознаменовался попытками европейских лидеров наладить контакт с президентом США Дональдом Трампом и отказом от критики войны в Иране. Как зарубежные СМИ оценили мероприятие, в материале «Рамблера».

В этом году саммит «Большой семерки» проходит во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен. В нем, помимо постоянных членов клуба, принимают участие лидеры Индии, Бразилии, Кении и Южной Кореи. Также гостем встречи стал Владимир Зеленский.

Саммит стал встречей европейских лидеров и президента Дональда Трампа после «ожесточенного раскола», резкой критики действий США в Иране и заявлений Вашингтона о выводе части американских войск с континента, отмечает The New York Times.

«Союз Европы и США, возможно, все еще трещит по швам, но в первый полный день саммита «Большой семерки» в альпийском курортном городке во Франции лидеры продемонстрировали готовность вести себя вежливо по отношению к Трампу», - говорится в статье.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц вручил Дональду Трампу футбольную майку с номером 47, а президент Франции Эммануэль Макрон Макрон пригласил американского лидера на ужин в Версаль, чтобы отпраздновать 250-летие независимости США.

Агентство Reuters также обратило внимание на то, что, несмотря на рост инфляции, 30-процентный скачок цен на нефть и заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что он «сыт по горло» влиянием конфликта на Ближнем Востоке на счета за электроэнергию, на саммите европейские лидеры «отказались от споров об экономических последствиях войны» в Иране.

«Они хотели избежать столкновения с Трампом, сотрудничество с которым им необходимо по различным вопросам, начиная от Украины и НАТО и заканчивая торговлей», - говорится в статье.

При этом Франция, председательствующая в G7, заранее отказалась от любых попыток опубликовать итоговое заявление по итогам встречи «семерки». Но опасность выяснения отношений уменьшилась после заключения непосредственно перед отъездом Трампа на саммит промежуточной сделки между США и Ираном, отмечают журналисты.

В свою очередь премьер-министр Кир Стармер опроверг слухи о том, что Трамп проигнорировал его на саммите G7. Глава кабинета министров Великобритании заявил, что у него был ряд «очень продуктивных и очень хороших бесед» с Трампом в рамках групповых сессий, пишет The Guardian.

Стармер также подчеркнул, что для Лондона крайне важно как можно быстрее открыть Ормузский пролив и он готов «внести полный вклад в это».

Напомним, что после нападения США и Израиля на Иран премьер-министр Кир Стармер заявил, что британские войска не будут участвовать в этом конфликте. А Дональд Трап отметил, что «не в восторге» от Великобритании в вопросе военного сотрудничества, и посетовал, что имеет дело с нынешним премьер-министром, а не с Уинстоном Черчиллем.

Остальные европейские страны также отказались поддержать США в военных действиях против Ирана, после чего американский лидер заявил, что испытывает отвращение и к НАТО. По его словам, он «всегда знал, что они - бумажные тигры».

На отношения между США и Европой также повлияло желание Трамп взять под контроль Гренландию. В Белом доме отмечали, что Трамп рассматривал различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных».