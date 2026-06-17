"Вмазать ядерным «Орешником» не по гаражам": в Белоруссии обратились к Путину

Украинский дрон, атаковавший автобус с белорусскими детьми в Брянской области, был намеренно оснащен поражающими элементами для нанесения максимального урона пассажирам.

Об этом сообщил журналист RT Константин Придыбайло в своем аккаунте в Telegram.

«Украинский дрон был начинен поражающими элементами. Цель была — убить людей. Обратите внимание на множественные пробития корпуса автобуса. Украинским бешеным псам плевать, что там дети», — написал Константин Придыбайло, проанализировав появившиеся фотографии с места трагедии.

Журналист подчеркнул, что данная атака является неопровержимым доказательством террористической сущности киевского режима, которую невозможно оправдать военными целями. В связи с гибелью людей и ранениями детей он высказал радикальное предложение по ответным мерам.

«Вот сейчас я надеюсь, что Батька уговорит Путина вмазать «Орешником» не по гаражам. И заряженным», — заявил Придыбайло.

Ранее Белорусский союз журналистов в своем Telegram-канале также квалифицировал обстрел как осознанный теракт. В организации подчеркнули, что подобные провокации направлены на принуждение Минска к эскалации конфликта и выразили уверенность, что виновных ждет справедливое возмездие. По факту нападения на гражданское транспортное средство СК России продолжает расследование в рамках уголовного дела по статье о террористическом акте.