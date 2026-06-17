МИД Белоруссии прокомментировал атаку Украины на автобус с детьми в Брянской области

Белоруссия решительно осуждает атаку Украины на автобус с детьми в Брянской области. Об этом в среду, 17 июня, заявили в Министерстве иностранных дел республики.

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Там отметили, что Минск расценивает атаку на белорусских граждан в российском регионе как очередной акт терроризма против мирного населения.

В МИД Белоруссии также потребовали от украинской стороны исчерпывающих объяснений.

— Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов, — передает Telegram-канал ведомства.

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов, еще семь человек пострадали. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».