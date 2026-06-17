Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что страны G7 продолжат использовать Украину как прокси-оружие против России. Об этом он рассказал порталу Life.

Владимир Зеленский стал гостем саммита «Большой семерки», прошедшего в июне 2026 года во Франции. По итогам встречи с лидерами G7 он заявил о «важных результатах» для Украины. «Большая семерка» выпустила совместное заявление, в котором пообещала усилить давление на Россию и ужесточить санкции.

Лидеры G7 договорились нарастить поставки Украине средств ПВО, перехватчиков, дальнобойного и другого оружия. Они также пообещали рассмотреть возможность предоставления Киеву лицензий на производство оружия.

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Царёв подчеркнул, что Евросоюз пока не готов к прямому военному столкновению с Москвой, однако меры западных стран в отношении РФ будут только ужесточаться. По мнению экс-депутата, в сложившихся условиях у России нет другого выхода, кроме как оставаться сильной и укреплять свои позиции.

«Вряд ли Европейский союз прямо сейчас будет готов включиться в войну с Россией, но использовать максимально Украину как прокси для войны с РФ - это да», - подчеркнул Царев.

Сенатор Григорий Карасин отметил, что итоги саммита «Большой семёрки» во Франции показали, что европейские страны доминируют в выработке стратегии по «удушению России».

«Встреча G7 и её итоги носят пока очень общий характер. Никаких конкретных наработок нет, идут пропагандистские экзерсисы», - заявил он.

Карасин назвал результаты встречи лидеров G7 тревожным сигналом для мировой стабильности. Сенатор добавил, что Зеленский в этой опасной игре превратился в «ручного пуделя», которого западные страны продолжат «подкармливать деньгами и оружием» в обозримой перспективе.