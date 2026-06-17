Рютте: Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО в Анкаре

Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля, хотя на полях саммита он будет присутствовать.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны НАТО 18 июня.

"Мы ожидаем, что Владимир Зеленский на саммите НАТО получит отдельную программу по аналогии с тем, как было в прошлом году на саммите в Гааге. У него будет много встреч, но у него не будет общей встречи со всеми 32 лидерами одновременно. На саммите запланирована только одна встреча всех 32 лидеров альянса, только для членов", - заявил Рютте.

Фактически таким образом он дал понять, что Зеленского не пустят даже для короткого выступления на пленарной сессии саммита НАТО, а также что в Анкаре не состоится заседания Совета Украина - НАТО (СУН) на высшем уровне, как было в 2023-2024 годах.

По информации источников в Брюсселе, штаб-квартира НАТО стремится максимально сократить общую программу глав государств и правительств НАТО в Анкаре, чтобы минимизировать риски конфликтов с президентом США Дональдом Трампом.