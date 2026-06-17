Страна ЕС выступила против части новых антироссийских санкций

Болгария выступила против части 21-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против Москвы.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов.

«Болгария дала понять, что выступает против части 21-го пакета санкций ЕС в отношении России», — говорится в материале.

Других подробностей решения Софии издание не приводит.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России может запретить въезд на территорию Евросоюза для всех участников специальной военной операции на Украине.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Европейский союз включил в новый пакет антироссийских санкций более 80 дополнительных позиций, часть из которых относится к военной сфере. Новые ограничительные меры находятся в стадии согласования.