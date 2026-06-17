Вьетнам объявил о готовности максимально сблизиться с Москвой

Глава МИД Вьетнама Ле Хоай Чунг заявил, что Ханой нацелен на максимальное расширение всеобъемлющего стратегического партнерства с Москвой во всех ключевых сферах. Об этом дипломат рассказал «Известиям» во время саммита Россия - АСЕАН.

Вьетнамский министр подчеркнул, что прочные исторические связи двух стран пользуются глубоким уважением как со стороны властей, так и со стороны народов. По словам Чунга, сегодняшние российско-вьетнамские отношения строятся на совпадении позиций по большинству важных международных и региональных вопросов.

Москва и Ханой ведут эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, которое напрямую способствует укреплению стабильности, глобальной безопасности и общего развития во всем мире, подчеркнул дипломат.

Вьетнамская сторона видит огромный потенциал для диверсификации экономических контактов и стремится выйти на новые объемы взаимодействия с Россией. В числе наиболее перспективных направлений для совместных проектов и привлечения инвестиций министр выделил энергетический сектор, торговлю, добычу природных ресурсов и судостроение.

Особое внимание глава МИД Вьетнама уделил гуманитарному треку, отметив, что в его стране традиционно высоко ценят и любят российскую культуру. Дипломат уверен, что России и Вьетнаму необходимо активнее развивать туризм и расширять культурные обмены.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Россия предлагает странам АСЕАН заключать соглашения о зонах свободной торговли и наращивать взаимные поставки энергоресурсов, продуктов и промышленной продукции. Он напомнил, что зона свободной торговли уже действует со Вьетнамом.