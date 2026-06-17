Канцлер ФРГ Фридрих Мерц продемонстрировал недальновидную и глупую позицию, когда предположил, что Россию можно сломить через ужесточение санкций и накачку Украины оружием. Как сообщает News.ru, об этом заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Он заметил, что Мерц «говорит вроде бы правильные вещи» о возможности урегулирования конфликта на Украине и необходимости стабилизировать экономику ЕС, которая зависит от российского сырья. Отключить Европу от этих поставок невозможно, поскольку Евросоюз и РФ находятся на одном материке и соседствуют.

«С другой стороны Мерц заявляет о решении мирных инициатив путем усиления давления и санкций на Москву. Абсолютная клиническая глупость. Увеличением военных поставок на Украину и путем русофобских действий невозможно вообще никак решить конфликт или сломить РФ», — сказал Самонкин.

Эксперт считает, что ситуацию на Украине можно решить только одним путем. Это выполнение стамбульского формата от 2022 года и переход на переговорный трек, прекращение атак БПЛА ВСУ по России, а также проведение парламентских и президентских выборов на Украине. Самонкин напомнил, что киевский режим де-факто нелегитимен, а все экономические, политические, военные и иные решения диктуются кураторами Украины, в том числе Лондоном.

Мерц ответил на предложение Путина

Ранее Мерц заявил в Бундестаге, что Украина защищает свою свободу, что вызвало смех у членов оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Он также уточнил, что ФРГ собирается укреплять восточный фланг НАТО, при том что Берлин не оставит попыток урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем.