Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич назвал атаку Вооруженных сил Украины на автобус с белорусскими детьми актом терроризма. В видеообращении, размещенном на своей странице в Telegram, депутат подчеркнул, что действия киевского режима требуют решительного возмездия со стороны Минска и Москвы.

«В Брянской области ВСУ ударили по автобусу с детьми из Беларуси. Футбольная команда детская ехала. Погибла женщина, сопровождающая детей в автобусе. Шесть человек ранены, четверо детей ранены», — заявил Олег Гайдукевич на своей странице в Telegram.

По мнению парламентария, случившееся стало очередным подтверждением экстремистской сущности украинских формирований.

«Все больше и больше фактов экстремизма со стороны ВСУ, со стороны режима этого киевского. Бороться с терроризмом и экстремизмом и Россия, и Беларусь умеет», — отметил политик. Гайдукевич добавил, что виновные в трагедии понесут наказание, пообещав, что реакция будет «жесткой и по закону».

Напомним, что 17 июня украинский беспилотник нанес удар по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области. В результате теракта погибла сопровождающая, шестеро человек, включая четверых детей, получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ.