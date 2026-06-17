Зеленского не посадят за один стол с лидерами НАТО на саммите

Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на пленарном заседании саммита Североатлантического альянса (НАТО), который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля. При этом политик будет находиться на полях мероприятия. Об этом в среду, 17 июня, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

— Мы ожидаем, что Владимир Зеленский на саммите НАТО получит отдельную программу по аналогии с тем, как было в прошлом году на саммите в Гааге. У него будет много встреч, но у него не будет общей встречи со всеми 32 лидерами одновременно, — рассказал политик на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны блока.

Таким образом Рютте дал понять, что в Анкаре не состоится заседания Совета Украина — НАТО на высшем уровне, которое проходило в 2023–2024 годах, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намеренно проигнорировал Владимира Зеленского во время встречи лидеров стран G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен. По словам журналистов, атмосфера в зале была непринужденной, но американский и украинский лидеры не смогли найти общий язык.