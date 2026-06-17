В ходе саммита «Большой семерки» во Франции было объявлено о новых санкциях против России и о необходимости мирных российско-украинских переговоров. Чем еще запомнился второй день мероприятия, рассказало издание Bild на русском* (признано в РФ иностранным агентом).

В этом году саммит «Большой семерки» проходит во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен. В нем, помимо постоянных членов клуба, принимают участие лидеры Индии, Бразилии, Кении и Южной Кореи. Также гостем встречи стал Владимир Зеленский.

В ходе саммита премьер-министры Великобритании и Канады Кир Стармер и Марк Карни объявили о новых санкциях против «российского теневого флота», а также оборонной промышленности. При этом в канадский санкционный список было дополнительно включено 162 компаний, судов и физических лиц, отмечает издание.

На этом фоне Владимир Зеленский выступил с предложением до зимы провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что Украина не желает пережить еще одну «ужасную зиму».

В свою очередь президент США Дональд Трамп отметил, что «Россия должна заключить соглашение», и пригрозил возобновлением санкций против российского нефтяного экспорта. По словам Трампа, он хотел бы закончить боевые действия, так как каждый день гибнут люди.

«Я сделаю все, что могу», - заверил президент США.

Также во Франции было сделано традиционное «семейное фото» участников встречи. Все они получили и приглашение на ужин в Версальском дворце, который особенно нравится Дональду Трампу, отмечается в статье.

Напомним, что G7 (Group of Seven) - неформальный международный клуб, в который входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, США, Франция и Япония. С 1997-го по 2014 год в организацию также входила Россия.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил его о встрече с российским лидером. А на следующий день Вооруженные силы Украины нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске, в результате которого погибли дети.

* Признано в России иностранным агентом.