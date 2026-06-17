«Выиграл битву, но проиграл войну»: Нетаньяху предрекли потерю власти

Российские эксперты считают, что Израиль сумел добиться целей ближневосточной войны лишь частично и исключительно на тактическом уровне. Аналитики заявили «Ведомостям», что долгосрочные итоги конфликта могут обернуться серьезным политическим кризисом внутри Израиля.

Иран и США объявили 15 июня, что им удалось согласовать параметры промежуточного мирного соглашения. Сделка, среди прочего, вводит 60-дневное прекращение огня. Предполагается, что в течение этого срока стороны будут работать над окончательным соглашением, которое затронет ядерную программу Ирана.

Сообщалось, что сделка предусматривает снятие США морской блокады, разминирование и открытие Ормузского пролива, приостановку санкций против иранской нефти, а также разморозку как минимум половины активов Тегерана.

Эксперт Центра ближневосточных исследований РАН Людмила Самарская отмечает, что израильской армии действительно удалось нанести мощный урон ядерному и ракетному потенциалу Ирана, а также ослабить структуры его внутренней безопасности. Это вполне укладывалось в стратегию создания условий для смены власти в Тегеране за счет внутренних протестов.

Однако эксперт предупреждает: если новое американо-иранское соглашение никак не закрепит эти успехи юридически, говорить о долгосрочном результате сложно. К тому же рядовые граждане Израиля не разделяют восторга властей и не воспринимают итоги кампании как победу, что уже бьет по рейтингам премьера Биньямина Нетаньяху, особенно среди правого электората.

Глава Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде указывает, что Израиль выполнил задачи по расширению «зон оккупации» и серьезно ослабил иранские прокси-структуры в регионе. При этом востоковед убежден, что говорить о полноценном мире на Ближнем Востоке еще слишком рано. Нынешнее перемирие между США и Ираном - мера скорее вынужденная, и оно вряд ли продлится дольше конца года. Иран вышел из этого кризиса с еще более масштабными амбициями, баланс сил в регионе стремительно трансформируется, а значит, новые столкновения неизбежны.

По мнению экспертов, на этом фоне Израиль неизбежно продолжит боевые действия в Ливане, стремясь максимально снизить военный потенциал «Хезболлы». Самарская подчеркивает, что это необходимо Нетаньяху не ради срыва договоренностей Вашингтона и Тегерана, а для демонстрации израильтянам хотя бы локальных военных успехов.

Садыгзаде добавляет, что завершение войны на текущих условиях серьезно усиливает позиции израильской оппозиции. Не исключено, что страну ждут досрочные парламентские выборы, на которых правые силы потерпят поражение, поскольку оппозиционные лидеры умело используют внешнеполитические промахи премьера в своей предвыборной гонке.

Нетаньяху пытается сохранить лицо, заявляя о ликвидации ядерной угрозы на многие годы вперед, уничтожении профильных заводов и ликвидации иранских физиков-ядерщиков. При этом премьер признал, что его отстранили от переговоров, а текста итогового меморандума от 15 июня он до сих пор не видел. Оппоненты Нетаньяху внутри страны, от экс-премьера Нафтали Беннета до лидера оппозиции Яира Лапида, уже назвали случившееся «историческим провалом», отметив, что Израиль, возможно, и выиграл отдельные битвы, но саму войну Нетаньяху полностью проиграл.