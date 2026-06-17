Трамп назвал себя «боссом» на встрече с лидерами G7

Президент США Дональд Трамп в шутку назвал себя «боссом» во время встречи с лидерами «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Bloomberg.

«Президент Трамп опоздал на саммит по развивающимся странам, войдя в зал после того, как прибыли почти все остальные лидеры. Трамп в шутку сказал "Я здесь главный", входя в комнату», — говорится в материале.

Отмечается, что министр финансов США Скотт Бессент держал для американского лидера кресло, и Трамп сказал ему, что он может остаться на встрече, если пожелает.

Кроме того, пока лидеры ждали главу Белого дома, он опубликовал в социальных сетях план по затягиванию утверждения его директора американской разведки в Сенате США.

Ранее Трамп не поздоровался президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите «Большой семерки». Также сообщается о холодном отношении американского лидера к своему украинскому коллеге.