Ушел из жизни отец Умы Турман

Роберт А. Ф. Турман, отец актрисы Умы Турман и видный американский исследователь буддизма, умер 16 июня в возрасте 84 лет. О смерти учёного, писателя и переводчика сообщила в соцсетях организация Tibet House US, которую он соосновал. Семья Турмана попросила уважать их право на приватность в этот период, передаёт People.

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На протяжении 30 лет, вплоть до 2020 года, Роберт Турман занимал должность профессора индо‑тибетских буддийских исследований на кафедре религии Колумбийского университета. Газета The New York Times называла его ведущим американским экспертом по тибетскому буддизму, а в 1997‑м журнал Time включил в список 25 самых влиятельных американцев. Сооснованный им некоммерческий центр Tibet House US занимается сохранением и популяризацией тибетской культуры.

Турман был женат на матери Умы, Нене, с 1967 года до своей смерти. В этом браке родились ещё трое детей. Ранее он состоял в браке с наследницей и художницей по костюмам Кристоф де Мениль. В этом союзе появилась на свет их дочь.