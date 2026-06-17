В Минске отреагировали на удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

МИД Белоруссии был проинформирован об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области по автобусу с белорусскими детьми и уточняет информацию. Об этом со ссылкой на дипломатическое ведомство сообщает в Telegram «Sputnik Белоруссия».

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«МИД Беларуси проинформирован об инциденте в Брянской области, информация по происшествию уточняется», — говорится в публикации.

17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. По его словам, команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик. Жертвой атаки стала женщина. Шестеро человек, включая четверых детей, пострадали. Раненых доставили в больницу, где им оказывают помощь.