Рютте призвал страны НАТО продолжать поддержку Украины

Союзникам по НАТО необходимо продолжать оказывать поддержку Украине, этот вопрос остается приоритетным. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает «Интерфакс».

Генсек подчеркнул, что страны-члены альянса обязаны продолжать поддерживать Украину, несмотря на всю предоставленную ей ранее помощь. Рютте заверил, что будет отстаивать эту позицию на совещании министров обороны НАТО позднее на этой неделе.

До этого издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 договорился с европейскими лидерами о помощи в ситуации с Ираном, а взамен пообещал поддержку Украины.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.