Политолог Алексей Мартынов в беседе с Рамблером прокомментировал информацию о кулуарных договоренностях президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами на саммите G7 касательно взаимной поддержки в разрешении кризисов вокруг Ирана и Украины. По словам эксперта, растиражированные в СМИ тезисы о готовности Вашингтона «поддержать Киев» не означают выделения новых финансовых траншей или поставок оружия. На самом деле Трамп предложил европейским элитам сделку: США берут на себя роль главного посредника в будущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского вопроса в обмен на помощь Европы по иранскому направлению.

Ранее издание Politico сообщило, что Трамп на саммите «Большой семерки» договорился с лидерами Европы о помощи в ситуации с Ираном, а взамен пообещал «поддержку Украины».

Комментируя эту информацию, Мартынов подчеркнул, что в данном случае имеют место «трудности перевода», и Трамп преследует исключительно прагматичные цели, не связанные с прямым финансированием Киева.

Я видел этот текст Politico в оригинале, и здесь налицо обычные трудности перевода. Прямую поддержку Украине Трамп не обещал, он лишь выразил готовность внимательно посмотреть в эту сторону. Формула звучит так: "Вы помогаете мне с Ираном, а я помогаю вам с украинским вопросом, то есть дословно — помогаю договориться с Путиным". Здесь важно видеть оттенки. Речь идет о поддержке европейцев в рамках украинского кейса, а не о том, что Вашингтон станет помогать Зеленскому тратить американские деньги. Трамп физически не может этого делать, поскольку США сейчас сами входят в сложный период промежуточных выборов в Конгресс Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

По словам политолога, американскому лидеру пришлось искать содействия у ЕС из-за того, что его первоначальный расчет на быструю Ближневосточную кампанию не оправдался, в то время как сами европейцы оказались в тупике.

«Когда Трамп запускал эту авантюру с Ираном, он рассчитывал на активную позицию стран НАТО. И он был очень раздосадован, когда европейцы демонстративно дистанцировались. С другой стороны, у самой Европы есть серьезная проблема с развязыванием украинского узла. Они инвестировали в эту химеру слишком много времени, сил и средств: поссорились с Россией, лишились рынков и денег. Сейчас европейские лидеры не видят способов вернуться к диалогу с Кремлем, поэтому посредничество Трампа имеет для них принципиальное значение».

Эксперт отметил, что европейские элиты оказались в ловушке собственных геополитических решений, и фигура президента США видится им единственным шансом на компромисс.

«Украинский вопрос для европейских лидеров сейчас заключается в одном: как выйти из кризиса с минимальными репутационными и финансовыми потерями? Время играет против них, российские войска ежедневно продвигаются вперед. Европейцы могут сколько угодно лгать сами себе, но сейчас они способны лишь поддерживать продолжение этого конфликта за счет колоссальных ресурсов, поскольку не видят вариантов отступления без потери лица. Именно поэтому они просят Трампа о посредничестве и коммуникации с президентом РФ».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине совместно с США.