Неловкий момент с Трампом на саммите G7 попал на видео

Президент США Дональд Трамп заблудился после группового фото на саммите G7 во Франции, пойдя не в ту сторону. Видеозапись этого момента опубликовало в своем Telegram-канале российское видеоагентство «Раптли».

На кадрах, приведенных агентством, Трамп пошел не в ту сторону после совместной с лидерами других стран фотосессии. Американского президента остановил глава Франции - страны-хозяйки мероприятия - Эммануэль Макрон. Он указал Трампу правильное направление.

«Джо Байден. Начало», - отметило агентство.

Напомним, что Джо Байден в то время, когда занимал пост президента США, регулярно повторялся, забывал имена, путал страны и их лидеров. А его неоднократные спотыкания при посадке в президентский самолет вынудили окружение американского лидера использовать более короткую лестницу. Также Байден несколько раз «заблудился» на мероприятиях и эти инциденты попали в объективы журналистов.