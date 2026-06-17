Казахский Том Харди рассказал о неожиданной популярности в Сети

Казахстанец Телжан из Костаная прославился в соцсетях благодаря сходству с голливудским актером Томом Харди, сообщает Mash. Мужчина опубликовал фотографию с актером и поинтересовался у подписчиков, похожи ли они. Пост набрал 5,7 миллиона просмотров и около 100 тысяч лайков. Пользователи писали, что мужчины похожи «как две капли кумыса».

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После вирусного успеха Телжана начали узнавать на улицах, просить селфи и предлагать коллаборации казахские блогеры из Алма-Аты и Астаны. Однако поехать на встречи он не может из-за загруженности на работе в алкомаркете — сейчас у него смена без выходных, пока коллеги в отпуске.

Телжан признался, что ни разу не бывал в Астане или Алма-Ате и никогда не поднимался в небо на самолете. Теперь он грезит актерской карьерой — мечтает сниматься в криминальных боевиках, как его кумир. Кроме того, молодой человек ищет спутницу жизни и готов к созданию семьи.

Том Харди — британский актер, известный по ролям в фильмах Кристофера Нолана («Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды»), боевике «Безумный Макс: Дорога ярости» и оскароносном «Выжившем». Широкую популярность ему принесла главная роль в кинокомиксе «Веном» и его сиквеле, а также участие в сериале «Острые козырьки». Харди — номинант на премию «Оскар» за роль второго плана в «Выжившем» и обладатель премии BAFTA как восходящая звезда (2011). В апреле 2026 года актер объявил о паузе в съемках из-за операций на коленях.