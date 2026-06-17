Обзор иноСМИ: «горькая пилюля» для Нетаньяху и бунт Франции против НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Самая горькая пилюля для Нетаньяху»

Иранский кризис становится вторым по масштабу провалом в длинной политической карьере премьера Биньямина Нетаньяху после атак на Израиль осенью 2023 года, считает автор Haaretz. Война против ХАМАС не привела к полному разоружению движения и «абсолютной победе» Израиля, как раз за разом обещал Нетаньяху. По мнению автора статьи, промежуточные итоги конфликта с Ираном также выглядят для Израиля совершенно неутешительно. Президент США Дональд Трамп стремится завершить войну и вывести американские войска из региона. При этом будущее соглашение, судя по всему, оправдает лишь малую часть ожиданий Нетаньяху. Стремление Трампа заключить сделку с Ираном очевидно. Оно сопровождалось разногласиями с Нетаньяху, которые американский президент больше даже не пытается скрывать. Иранская сделка Трампа может стать «самой горькой пилюлей» для Нетаньяху.

Такой финал иранской саги - без смены режима, без закрытия ядерной и ракетной программ Ирана и с явным ущербом для израильско-американских отношений - наглядно показывает масштабы того урона, который Нетаньяху нанес международному положению Израиля с 2023 года, считает автор статьи. На второстепенном фронте, в Ливане, Трамп также обещает прекращение огня. Израиль же угрожает продолжить там боевые действия и настаивает, что израильские войска останутся на своих позициях. Для сторонников Нетаньяху эти неоправдавшиеся ожидания уже не в первый раз обернулись кризисом доверия. Это повторилось и в октябре прошлого года, когда Трамп вынудил Нетаньяху подписать сделку с ХАМАС по освобождению заложников. По мнению автора статьи, завершение войны на нынешних условиях - плохая новость для любого израильтянина, поскольку сейчас Иран выглядит даже более сильным и решительным, чем до конфликта. Тем не менее автору трудно удержаться от злорадства при виде растерянности «рупоров Нетаньяху». Месяцами они восхищались его «гениальным ходом» по втягиванию Трампа во вторую войну против Ирана и хвастались якобы непоколебимым союзом двух лидеров. Однако постепенно даже до них доходит, что Трамп бросил их героя.

Возможный президент Франции готовит удар по НАТО

У Жордана Барделла есть хорошие шансы стать следующим президентом Франции, пишет немецкая газета Die Welt. Центром внимания 30-летний политик стал только после того, как в 2025 году суд признал его «начальницу» Марин Ле Пен виновной в растрате средств ЕС и на пять лет запретил ей баллотироваться на выборах и занимать государственные должности. Уже 7 июля апелляционный суд подтвердит или отменит этот приговор - и тем самым определит, кто именно, Ле Пен или Барделла, пойдет на президентские выборы 2027 года. В новом интервью Барделла ясно дал понять, в каком направлении он намерен вести свою страну в качестве президента. В сфере внешней политики он ориентируется на голлистские принципы суверенитета: политик не планирует выходить из НАТО, но настаивает на выходе из объединенного военного командования альянса, чтобы вернуть Парижу дипломатическую и военную независимость.

При этом Барделла подчеркивает, что Франция выполнит все союзнические обязательства в случае агрессии против членов ЕС или НАТО, однако ядерный арсенал страны должен оставаться под единоличным контролем ее президента. Он отметил, что Франция становится слабее и меняется на фоне массовой иммиграции, «коренным образом меняющей ее идентичность и ценности». Барделла жестко критикует нынешнюю модель ЕС, называя её устаревшей и бюрократизированной, и предлагает заменить её «новой европейской архитектурой» с акцентом на защиту национальных интересов, границ и суверенитета. В оборонной и экономической отраслях он намерен продвигать жесткий протекционизм - поддерживать французскую промышленность, снижать налоги для местных предприятий и отдавать приоритет закупкам европейского вооружения вместо американского. Оценивая глобальные угрозы, Барделла называет Россию «многогранной опасностью» для Европы, но призывает помнить о её статусе ядерной державы, а также исключает отправку французских военных на Украину. Что касается отношений с США, кандидат в президенты считает нынешний курс Дональда Трампа непредсказуемым и имперским, подчеркивая, что Европе больше не стоит рассчитывать на защиту Вашингтона.

Как иранская война изменила мир

Война с Ираном навсегда изменила мировую экономику. Глобальный порядок переформатирован, и экономики стран вряд ли смогут просто вернуться к тому состоянию, в котором они находились до того, как США и Израиль начали бомбардировки Ирана, пишет The New York Times. Рамочное соглашение между Ираном и США призвано прекратить перебои в торговле. Однако разразившийся энергетический кризис запустил необратимые процессы: Азия и Европа, стремясь снизить зависимость от импорта, экстренно ищут альтернативы, что в долгосрочной перспективе ускорит переход на возобновляемые источники и атомную энергию, которые сегодня стали окупаться в разы быстрее. Кардинально меняются и отношения между ключевыми игроками. Война обострила раскол внутри ОПЕК+, спровоцировав выход из картеля ОАЭ и подтолкнув Саудовскую Аравию к еще большему сближению с Россией. Москва заметно укрепила свои позиции за счет временного снятия американских санкций, позволившего ей нарастить доходы от экспорта нефти.

Одновременно с этим на фоне дефицита сырья на Ближнем Востоке свои мощности по добыче начали активно разворачивать страны Латинской Америки. Главным бенефициаром иранского кризиса NYT назвала Китай. Благодаря своему тотальному лидерству в производстве оборудования для возобновляемой энергетики Пекин максимизирует стратегическое влияние. Этому способствует и курс администрации Трампа, которая фактически вывела США из технологической гонки, сворачивая «зеленые» проекты. Геополитические позиции Вашингтона подорваны: хаотичная политика Трампа и неспособность ВМС США обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе разрушили веру в Америку как в гаранта глобальной безопасности. В то же время экономика стран Персидского залива понесла тяжелейший урон от ракетных ударов, что ставит под вопрос их дальнейшую инвестиционную привлекательность. Итогом конфликта, по оценкам Всемирного банка, уже стало замедление роста мирового ВВП до 2,5 процента, новый виток инфляции и вынужденное повышение процентных ставок. Всё это загоняет мировую экономику в затяжную фазу нестабильности.

В Египте рассказали о новом плане Кремля по Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва и Дамаск ведут переговоры о будущем российского военного присутствия в Сирии, пишет египетское издание Almasry Alyoum. Речь идет не о выводе войск или сокращении контингента, а о «переформатировании функций» ключевых объектов - авиабазы Хмеймим и порта в Тартусе. По версии автора статьи, главная цель этого заявления - дать четкий сигнал как Западу, так и Востоку, что Россия не намерена уходить из региона. Сирия остается важнейшим логистическим узлом для проецирования российского влияния в Африке и на Ближнем Востоке, а база в Тартусе обеспечивает статус России как глобальной морской державы в Восточном Средиземноморье.

Смена приоритетов Кремля продиктована конфликтом на Украине и беспрецедентным санкционным давлением Запада, считает автор статьи. В этих условиях Москва переходит от масштабного и дорогостоящего военного присутствия образца 2015 года к прагматичному «управлению влиянием». По мнению автора, новая стратегия России в Сирии заключается в удержании ключевых геополитических позиций при минимальных затратах. Кремль готов адаптировать формат работы своих баз под новые реалии и требования нового сирийского руководства, смещая акцент на гибкое политическое, экономическое и военно-техническое присутствие.

«Экипировка Gucci» и сломанные танки британской армии

План премьера Кира Стармера перевооружить британскую армию столкнулся с серьезным препятствием, сообщает The Telegraph. Масштабная программа модернизации танков Challenger 3 стоимостью в миллиард фунтов стерлингов оказалась под угрозой срыва из-за технических проблем. Выяснилось, что изначальная конструкция коробки передач нового танка слишком слаба и не справляется с возросшим весом машины и ее брони. Совместное немецко-британское предприятие Rheinmetall BAE Systems Land уже распорядилось временно приостановить работу нескольких субподрядчиков, пока инженеры судорожно ищут решение проблемы. По оценкам инсайдеров, это грозит затянуть проект на срок до двух лет. Сложившаяся ситуация нанесла очередной удар по репутации Минобороны Британии на фоне недавней внезапной отставки министра обороны Джона Хили, хотя само ведомство упрямо настаивает, что танки, призванные «превзойти силы Владимира Путина», поступят на вооружение в обещанный срок - уже в следующем году - и без дополнительных затрат для налогоплательщиков.

Всё это усугубляется конфликтом между Министерством обороны и Минфином Британии из-за военных расходов. Споры заблокировали принятие долгожданного Инвестиционного плана. Минфин открыто обвиняет военных в растрате миллиардов на сомнительные проекты и закупку неоправданно дорогой техники (так называемой «экипировки Gucci»), из-за чего ведомство погрязло в долгостроях вроде провальной программы бронемашин Ajax стоимостью 6 миллиардов фунтов. Из-за конструкторских ошибок солдат в этой технике буквально тошнило от шума и вибрации. Этот бюджетный тупик уже спровоцировал громкие отставки Хили и министра по делам вооруженных сил Ала Карнса, обвинивших Даунинг-стрит в лишении армии необходимого финансирования. Хотя Стармер и пообещал довести оборонный бюджет до 3,5 процента ВВП к 2035 году, Минфин готов выделить лишь 13,5 миллиарда фунтов на ближайшие четыре года - это более чем вдвое меньше запрашиваемых военными 28 миллиардов.