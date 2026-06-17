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Американский президент Дональд Трамп намеренно проигнорировал своего коллегу с Украины Владимира Зеленского во время встречи лидеров стран G7 в городе Эвиан-ле-Бен. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в Schweiz heute.

В материале добавили, что лидер Франции Эммануэль Макрон пригласил главу киевского режима на саммит в надежде, что после заключения соглашения США с Ираном удастся установить контакты между Россией и Украиной.

Атмосфера в зале была непринужденной. Несмотря на это, Трамп и Зеленский не смогли найти общий язык — холодное отношение американца к украинцу было невозможно не заметить.

Даже Макрон, который за круглым столом усадил Трампа справа от себя, а Зеленского — слева, казалось, на этот раз исчерпал весь свой арсенал дипломатических средств, отметили на портале.

16 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину не поступало приглашения на саммит G7. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что украинский президент Владимир Зеленский предлагал встретиться с российским лидером на полях этого саммита.