Премьер Канады заявил об изменении позиции Трампа по конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию относительно конфликта на Украине, выбрав точку зрения, которую остальные лидеры стран "Большой семерки" считают наиболее реалистичной. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, чьи слова приводит Associated Press.
Карни сообщил, что за последние 36 часов провел несколько бесед с Трампом, во время которых обсуждались Иран, Ливан и Украина.
"В обсуждениях по Украине наблюдается изменение позиции США, которая, по нашему мнению, является более реалистичной, учитывая ситуацию на поле боя, возможный исход войны и поражение России. Есть еще немало рисков, но я хотел бы подчеркнуть изменение тона, изменение возможностей в Ливане и в Украине. И это – факторы, меняющие правила игры", – сказал премьер Канады.
До этого федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что европейские лидеры и президент США Дональд Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. По его словам, все лидеры "Большой семерки" согласились с необходимостью увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию ради переговоров.
Стало известно о сговоре Трампа и европейских лидеров по Ирану и Украине
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.