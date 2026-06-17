Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не планирует избираться на третий срок на выборах в 2029 году. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Politico, ссылаясь на источники.

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Европейский парламент (ЕП) назначил ее на пост 16 июля 2019 года. Политик вступила в должность 1 декабря 2019 года и стала первой женщиной на этом посту. В 2024 году фон дер Ляйен была переизбрана на второй срок.

Глава офиса председателя ЕК Бьорн Зайберт заявил об отсутствии у нее интереса в новом сроке на частном мероприятии. К выборам, которые состоятся в 2029 году, нынешней главе ведомства исполнится 70 лет.

По данным Euronews, Урсула фон дер Ляйен может стоять за реформой дипломатического аппарата Европейского союза (ЕС) и возможным лишением полномочий главы евродипломатии Каи Каллас.

Журналист Алекс Христофору, в свою очередь, утверждает, что возможная отставка Каи Каллас станет настоящей катастрофой для украинского президента Владимира Зеленского.

Он также добавил, что постоянное упоминание своей важности для Европейского союза в письме Каи Каллас к европейским чиновникам указывает на ее растущее отчаяние.