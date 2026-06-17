Согласно расследованию, опубликованному в издании Daily Mail, финансист Джеффри Эпштейн сыграл ключевую роль в том, чтобы помочь Фаруху Абдулхаку — сыну йеменского миллиардера Шахера Абдулхака — избежать ответственности за жестокое преступление.

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По информации издания, в марте 2008 года в подвале роскошного особняка в Лондоне были найдены останки 23-летней норвежской студентки Мартин Вик Магнуссен.

Экспертиза установила, что девушка подверглась изнасилованию и была задушена. Фарук Абдулхак, который был последним человеком, видевшим её живой, успел покинуть Великобританию на частном самолете до того, как тело было обнаружено, что позволило ему избежать правосудия.

Недавно опубликованные письма Эпштейна раскрыли его участие в этом деле. После обращения Шахера Абдулхака за помощью, Эпштейн связался с пиар-консультантом Иэном Осборном, чтобы организовать защиту и помощь подозреваемому.

Это дело вновь поднимает вопросы о влиянии богатых людей на систему правосудия и их способности избегать ответственности за серьезные преступления.

Ранее миллиардер Билл Гейтс в показаниях по делу педофила Эпштейна заявил Палате представителей США, что будто никогда никого не делал жертвой. Соучредитель Microsoft выступил на закрытом заседании в рамках расследования законодателями дела осужденного сексуального преступника.