Министр обороны Украины с использованием мата пообещал Крыму тяжелые времена

Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о планах ВСУ превратить Крым «в остров» с помощью атак беспилотников. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Pressing.

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«По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, скорее всего, Крым превратится в остров», — отметил он.

Также Федоров в интервью, используя матерные слова, пообещал, что Крым ждут тяжелые времена.

В конце мая экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес призвал Украину добиваться контроля над Крымом, сделав его «непригодным для использования» и взорвав Крымский мост.

В июне генерал-майор Владимир Попов отметил, что Украина не сможет организовать блокаду Крымского полуострова, и в Киеве это понимают.

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Также 16 июня военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что новый украинский морской дрон Sea Trident будет предназначен для ударов по Крымскому мосту.