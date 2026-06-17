Стало известно, как Трамп скрытно уколол Зеленского на встрече G7

Профайлер, политолог Руслан Панкратов считает, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 демонстративно проигнорировал Владимира Зеленского. Об этом Панкратов рассказал «Аргументам и фактам».

В 2026 году саммит «Большой семерки» был организован во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен. Зеленский стал гостем встречи. «Аргументы и факты» отмечают, что во время саммита Зеленский подошел к американскому лидеру, чтобы поздороваться, однако Трамп просто прошел мимо и повернулся к другим политикам.

Рука Зеленского на секунду повисла в воздухе, после чего к нему поспешила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам Панкратова, это было умышленное «обнуление значимости». Политолог считает, что Трамп специально рассчитал свой маршрут так, чтобы избежать контакта.

Панкратов отметил, что Зеленский рассчитывал хотя бы на протокольную вежливость, поэтому растерялся и засуетился. По мнению профайлера, Зеленскому пришлось быстро маскировать обиду актерской игрой.

«Зеленский моментально переходит в режим контролируемой маски - лёгкая полуулыбка, микрокивок кому-то сбоку, перевод внимания на соседей, чтобы не дать камерам получить кадр с его уже совсем откровенно растерянным лицом», - заявил Панкратов.

Он добавил, что Трамп не стал устраивать «открытой демонстрации презрения», как в знаменитой перепалке в Овальном кабинете, но «визуально опустил статус партнёра». По мнению профайлера, для Зеленского это стало «политическим» ударом: после конфликтов с Трампом ему необходимо было показать хотя бы внешнюю нормализацию отношений.

Смена фокуса: что известно о встрече Трампа и Зеленского

Следом Трамп устроил проверку на прочность чете Макрон. Он быстро пожал руку президенту Франции, а затем на 13 секунд переключился на первую леди Брижит Макрон. Трамп зажал ее ладонь в своих руках и начал тянуть на себя. Первая леди пыталась незаметно отступить назад, но не смогла вырваться и была вынуждена натянуто улыбаться. Эксперт считает, что этим приемом Трамп показал, «кто здесь главный».

Профайлер Илья Анищенко заметил в этом моменте еще и скрытый конфликт. Пока Трамп держал Брижит за руку, он сказал Макрону что-то резкое. После этого французский лидер опустил голову и потер нос. По мнению Онищенко, это означает сильное неприятие и несогласие. В итоге Трамп полностью перетянул внимание на себя, оставив коллег в крайне неловком положении.