Урсулу на свалку: спасать ЕС будет неожиданный преемник

Президент Франции Эммануэль Макрон может возглавить Европейскую комиссию после завершения своего президентского срока в 2027 году. Об этом в беседе с изданием News.ru заявил научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По словам эксперта, смена власти в исполнительных структурах ЕС неизбежна, однако преемнику Урсулы фон дер Ляйен предстоит столкнуться с крайне сложными вызовами.

«У него в будущем году кончается срок пребывания на посту президента, избираться в третий раз он не может, поэтому уже может задумываться о какой-то карьере в европейских структурах. Я думаю, что это, наверное, не единственная кандидатура. Могут появиться и другие фигуры, но в любом случае будущему руководителю Европейской комиссии придется нелегко», — отметил Андрей Кортунов в разговоре с изданием.

Комментируя возможность назначения на этот пост нынешней главы европейской дипломатии Каи Каллас, политолог выразил скепсис. Кортунов подчеркнул, что должность председателя ЕК требует не только большого политического веса, но и представительства от крупного европейского государства, чего, по мнению эксперта, эстонскому политику не хватает. Кроме того, политолог указал на низкую эффективность текущей деятельности Каллас на дипломатическом поприще.

Стало известно, пойдёт ли фон дер Ляйен на третий срок

Ранее издание Politico сообщило, что Урсула фон дер Ляйен, занимающая пост главы Еврокомиссии с декабря 2019 года, не планирует выдвигать свою кандидатуру на третий срок в 2029 году. По данным источников издания, об отсутствии интереса к пролонгации полномочий заявил глава офиса председателя ЕК Бьорн Зайберт. К моменту выборов 2029 года Урсуле фон дер Ляйен исполнится 70 лет.