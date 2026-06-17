Новым главой Еврокомиссии в 2029 году вместо Урсулы фон дер Ляйен может стать нынешний президент Франции Эммануэль Макрон. Такое мнение высказал News.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов.

По его словам, пока рано говорить о претендентах на пост главы ЕК, но Макрон, который не имеет права переизбираться на президентский пост во Франции в третий раз, «может задумываться о карьере в европейских структурах».

«Я думаю, что это, наверное, не единственная кандидатура. Могут появиться и другие фигуры, но в любом случае будущему руководителю Европейской комиссии придется нелегко», — отметил Кортунов.

Он подчеркнул, что обычно председателем Европейской комиссии становится представитель какой-то крупной европейской страны и человек, у которого имеется серьезный политический вес. При этом сменщику фон дер Ляйен придется решить множество сложных вопросов.

Стало известно, пойдёт ли фон дер Ляйен на третий срок

По словам политолога, теоретически на эту должность может претендовать и глава евродипломатии Кая Калласс, однако ее шансы невелики, так как деятельность на посту главы дипломатической службы ЕС «нельзя назвать очень крупным успехом».

Ранее в СМИ появились данные о том, что ЕС обсуждает масштабную реформу и ограничение автономии службы, которой руководит Каллас, из-за ее неэффективности в условиях текущих геополитических кризисов.