Глава МИД Украины призвал применить «рычаги воздействия» для склонения РФ к переговорам
Глава МИД Украины Андрей Сибига поприветствовал решения на саммите "Большой семерки" по поддержке Киева и усилению давления на Москву, и призвал использовать "рычаги воздействия", чтобы склонить Россию к переговорам. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.
Сибига отметил "позитивные изменения тона и оценок, а также их более тесную увязку между Украиной и нашими союзниками по G7".
Министр утверждает, что Россия якобы не проявляет готовности к переговорам, поэтому "необходимо использовать имеющиеся рычаги воздействия, чтобы, наконец, усадить ее за стол переговоров".
До этого Владимир Зеленский по итогам многосторонней встречи с лидерами G7 поблагодарил их за "сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру" и обозначил "приоритеты" для Киева: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.