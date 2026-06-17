Глава МИД Украины призвал применить «рычаги воздействия» для склонения РФ к переговорам

Глава МИД Украины Андрей Сибига поприветствовал решения на саммите "Большой семерки" по поддержке Киева и усилению давления на Москву, и призвал использовать "рычаги воздействия", чтобы склонить Россию к переговорам. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Сибига отметил "позитивные изменения тона и оценок, а также их более тесную увязку между Украиной и нашими союзниками по G7".

"Мы приветствуем такое единство и силу. G7 в очередной раз доказывает, что сильнейшие демократии мира едины с Украиной и привержены восстановлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине. Это важный сигнал поддержки, который Украина высоко ценит", - написал глава МИД Украины.

Министр утверждает, что Россия якобы не проявляет готовности к переговорам, поэтому "необходимо использовать имеющиеся рычаги воздействия, чтобы, наконец, усадить ее за стол переговоров".

До этого Владимир Зеленский по итогам многосторонней встречи с лидерами G7 поблагодарил их за "сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру" и обозначил "приоритеты" для Киева: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.