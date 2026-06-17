Грузия попросила Люксембург о посредничестве в диалоге с ЕС

Грузия попросила Люксембург поставить перед Еврокомиссией вопрос возобновления диалога, который был прерван Брюсселем в 2024 году из-за якобы отката Тбилиси от демократии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил, что обратился с такой просьбой к МИД и парламенту Люксембурга в ходе визита в эту страну, «предоставив исчерпывающую информацию о процессах в Грузии и в целом в регионе Южного Кавказа».

«Мы зафиксировали в МИД Люксембурга вопрос возобновления диалога с Евросоюзом», – отметил он.

Николоз Самхарадзе отметил, что детально проинформировал Люксембург о вызовах, стоящих перед Грузией, в том числе о «российской оккупации», о роли Грузии в установлении мира на Южном Кавказе, проблематике между Тбилиси и Брюсселем.

«Готовы возобновить диалог по всем вопросам, в том числе вызывающим критику, в частности, по закону «О прозрачности иностранного влияния», который стал формальной причиной остановки диалога», – сказал он.

По его словам, «Тбилиси рассчитывает на посреднические усилия Люксембурга и конструктивную позицию».

Осенью Люксембург посетит председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.