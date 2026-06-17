«Будет просить о перемирии»: Зеленскому предрекли мрачное будущее

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что поддержка Украины со стороны западных стран стремительно ослабевает, поэтому вскоре Киеву придется просить о перемирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью с Миршаймером.

По мнению эксперта, надежды украинских властей на стабильные поставки западного оружия не оправданы. Он назвал «бредом» идею, что Владимира Зеленского ждет «радужное будущее» в отношении военной помощи. Миршаймер подчеркнул, что США сейчас не в том положении, чтобы отправлять другой стране огромные объемы вооружений.

Миршаймер спрогнозировал для Киева «очень мрачное будущее» в отношениях с Вашингтоном. В Европе, по его мнению, ситуация складывается похожим образом. Несколько европейских стран уже заявили о прекращении военной поддержки Украины.

При этом политолог скептически оценил перспективы дипломатического урегулирования. По его мнению, Украина начнет диалог, только когда у нее не останется иного выбора, кроме как «поднять руки и просить о перемирии».

Смена фокуса: что известно о встрече Трампа и Зеленского

Во время саммита «Большой семерки» во Франции Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с высшим руководством России до начала зимы. По его мнению, встречу можно организовать в Швейцарии, Турции, США или одной из стран Ближнего Востока. В то же время Зеленский призвал страны G7 увеличить поставки зенитных ракет и предоставить Украине лицензии на их производство.