У известного ведущего Джереми Кларксона обнаружили рак

Британский ведущий телевизионного шоу про автомобили Top Gear Джереми Кларксон сообщил, что ему диагностировали агрессивную форму рака, передает Sky News.

Про это он рассказал в последних эпизодах пятого сезона сериала «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm). В программе 66-летний Кларксон сообщил коллегам по съемкам, что узнал о болезни в мае и она находится в ранней стадии.

В материале Daily Mail говорится, что телеведущий ранее сталкивался с проблемами со здоровьем. В 2024 году его госпитализировали из-за болей в груди.

«Одна из его артерий была "полностью заблокирована", и позже ведущий заявил, что он был "в нескольких днях от смерти"», - говорится в материале издания.

Врачи решили проблему при помощью крошечной расширяющейся сетчатой трубочки, которую помещают в суженные или закупоренные коронарные артерии для восстановления и улучшения кровотока.

В июле 2024 года в возрасте 53 лет скончалась от рака актриса Шеннен Доэрти, сыгравшая в сериале «Зачарованные». Она долгое время боролась с онкологией и перенесла несколько курсов химиотерапии.