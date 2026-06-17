Стало известно, пойдёт ли фон дер Ляйен на третий срок

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок в 2029 году. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, об этом глава её кабинета Бьорн Зайберт заявил на частном ужине высокопоставленным чиновникам.

По данным издания, это признание призвано развеять опасения, что идущая реструктуризация департаментов ЕК является попыткой масштабной централизации власти в руках действующего председателя.

Учредительные договоры ЕС не ограничивают количество сроков для главы Еврокомиссии, однако к моменту следующих выборов фон дер Ляйен исполнится 70 лет.

Ранее Politico сообщало, что ЕК рассматривает создание генерального директората по инвестициям для управления региональными и социальными фондами, что могло бы усилить влияние фон дер Ляйен. Издание указывало, что обсуждение нового подразделения связано с возможным упразднением одного из старейших органов Еврокомиссии — директората по региональной и городской политике.