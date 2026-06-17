В МИД Китая заявили, что авторитет ООН недостаточно уважается

Глава МИД КНР Ван И заявил, что ООН сохраняет статус ключевой международной инстанции, но в настоящее время ее вес и функции не получают должного признания, сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции дипломат пояснил: если многосторонний подход испытывает трудности, то вина лежит не на утрате ООН своей значимости, а на недостаточном уважении к ее авторитету и нереализованности ее потенциала. По мнению китайского министра, угроза возврата к правилам «джунглей» обусловлена не моральным устареванием Устава ООН, а тем, что документ игнорируется и не защищается в полной мере.

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Ван И призвал к активной поддержке центральной роли ООН для выработки мировых консенсусов, координации действий стран и совместного преодоления глобальных вызовов с целью ликвидации пробелов в мировом управлении. Кроме того, дипломат акцентировал внимание на необходимости ускорения реформирования организации, расширения прав и голоса государств Глобального Юга, а также повышения ее оперативности и эффективности.

Ранее в среду китайские власти опубликовали Белую книгу, посвященную формированию более справедливой и рациональной архитектуры глобального управления, раскрывающую концепции, инициативы и практические шаги КНР в этой сфере.