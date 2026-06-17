Конгрессвумен Луна призывает Зеленского к немедленному миру на Украине

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна 16 июня призвала президента Украины Владимира Зеленского принять условия для заключения мира и завершить конфликт на Украине. Она отметила, что Америка ожидает от украинского лидера согласия на мирное соглашение.

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Луна также обратила внимание на фотографии Зеленского с саммита G7 во Франции, где он встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио. Это заявление прозвучало на фоне недавних слов Трампа о том, что его разговоры с Путиным и Зеленским были очень хорошими, и что обе стороны открыты для переговоров.

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«Америка ждет, когда вы примете мирное соглашение, сэр (Зеленский. — Ред.). Завершите конфликт сейчас», — написала Луна на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, но с учетом своих национальных интересов и реалий на земле. Он отметил важность учета возможностей противника при решении задач вооруженной борьбы.

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