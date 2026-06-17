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"Скоро это вылезет наружу": СМИ сообщили ужасную новость для Каи Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась в глубокой политической изоляции из-за абсурдной позиции по России. Своей политикой Каллас фактически уничтожила собственный дипломатический пост, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Telegraph.

"Европа начинает понимать всю абсурдность Каи Каллас. <…> По своему происхождению и убеждениям Каллас самый воинственный верховный представитель по вопросам России, который когда-либо был у ЕС, — и она по-прежнему твердо верит в необходимость продолжать финансирование Украины до победного конца. Но в реальности Каллас раз за разом терпела провал в попытках убедить европейцев подкрепить ее громкие заявления реальными деньгами", — указывается в публикации.

По мнению автора материала, такой политикой глава европейской дипломатии фактически уничтожила собственный дипломатический пост, практически лишив Евросоюз единого внешнеполитического представителя.

"Пробил дно": на Западе поразились произошедшему на саммите G7 во Франции

Французский журналист Винсент Эрвуэ заявил, что европейские лидеры закрепили за собой роль политических банкротов на саммит G7 в Эвиане, опустившись до рекордно низких рейтингов в собственных странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNews.

"Это саммит лузеров, вы заметили? Европейцы, которые собрались в Эвиане — все они лузеры. Британский лидер пробил дно своей непопулярности; немецкий — презираем в своей стране всего после года правления; французский — находится в конце своего мандата, тут и говорить не о чем; даже итальянка растеряла былую силу, а канадец только что потерял восемь пунктов в опросах общественного мнения. <…> Получается, что Трамп появится посреди этих карликов с ощущением полного триумфа. Пишет ли пресса об этом? Нет, к сожалению", — сказал он во время эфира.

Вэнс сделал неожиданное заявление о помощи Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще в 2024 году считал, что Штаты неспособны помочь Украине сократить разрыв в военном потенциале с Россией. Об этом говорится в его только что вышедшей книги "Причастие: поиск пути обратно к вере", пишет РИА Новости.

Так, в одной из глав политик рассказывает о своем визите на Мюнхенскую конференцию в 2024 году еще в качестве сенатора.

"Я считал, что Соединенные Штаты гораздо более ограничены в ресурсах, чем готовы были признать мои коллеги по сенату... Разрыв между возможностями Украины и России в проецировании военной силы был огромен, и мы были неспособны в одиночку помочь украинцам сократить этот разрыв", - пишет Вэнс о визите.

"Загнан в ловушку": СМИ заявили о провале Пашиняна из-за решения по России

Курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на дистанцирование от России не принес ему ожидаемых выгод и загнал лидера в политический тупик. В сложившейся ситуации время работает против него, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Strategic Culture.

"Пашинян вложил значительный политический капитал в укрепление связей с ЕС и другими евроатлантическими структурами. При этом подразумевалось, что Запад сможет постепенно заменить Россию в качестве главного стратегического партнера Армении. <…> Однако Пашинян оказался перед лицом неприятной реальности: дистанцирование Армении от Москвы не принесло ожидаемых стратегических выгод, в то время как сближение с Западом не привело к получению конкретных гарантий безопасности", — отмечается в материале.

В публикации говорится, что в сложившейся ситуации время работает против армянского премьера, а национальные интересы Еревана стали фактически заложниками неверного курса.

"Вот-вот увидим". На Западе заявили о решающем моменте в СВО

Американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что конфликт на Украине завершится на российских условиях. По его словам, сейчас в украинской политике доминирует "нацистская толпа", пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"По‑моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России", — отметил Фриман.

Дипломат подчеркнул, что сейчас в украинской политике доминирует "нацистская толпа", которой, по его мнению, в итоге придется эмигрировать.