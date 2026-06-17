Издание Strategic Culture пишет, что курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на дистанцирование от России не принёс ожидаемых выгод и загнал его в политический тупик.

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Автор отмечает, что армянский лидер вложил значительный политический капитал в укрепление связей с Евросоюзом и другими евроатлантическими структурами, рассчитывая, что Запад сможет постепенно заменить Россию в роли главного стратегического партнёра Еревана. Однако Пашинян столкнулся с неприятной реальностью: дистанцирование от Москвы не дало ожидаемых стратегических преимуществ, а сближение с Западом не привело к конкретным гарантиям безопасности.

В сложившейся ситуации время работает против премьера, а национальные интересы Армении стали заложниками неверного курса. В издании подчёркивается, что Армения вступает в период растущей неопределённости: Пашинян пока удерживает власть, но его пространство для манёвра стремительно сокращается. В конечном счёте он оказался в ловушке дилеммы, созданной его собственным политическим выбором, и чем дольше он остаётся в этом тупике, тем труднее будет сохранять стратегические интересы страны.

Ранее сообщалось, что ЦБ Армении оценил возможный ущерб от ограничений на поставки продукции в РФ.