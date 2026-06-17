Страны G7 заявили, что Украине потребуется помощь, чтобы пережить следующую зиму

Государства G7 в совместном заявлении пообещали оказать дополнительную помощь энергосектору Украины, чтобы Киев смог пережить следующий зимний период.

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Документ опубликовала пресс-служба Елисейского дворца.

«Мы согласны оказать дополнительную поддержку, чтобы страна пережила следующую зиму», — говорится в заявлении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что зима-2025/26 была ужасной для Украины, поэтому переговоры с Россией должны состояться до начала нового сезона холодов.