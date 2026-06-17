Совет Безопасности ООН утвердит окончательное соглашение между Ираном и США

Источники саудовского телеканала Al Arabiya сообщили, что окончательное соглашение между США и Ираном, когда оно будет достигнуто, будет утверждено Советом Безопасности ООН.

По их информации, переговоры о заключении окончательного соглашения, рассчитанные на 60 дней, могут быть продлены по взаимному согласию сторон.

При этом в итоговом документе будет отражена договорённость по вопросу обогащённого урана в Иране.

Ранее сообщалось, что сенат США заблокировал резолюцию об ограничении полномочий Трампа в Иране.