Стало известно о готовности G7 превратить конфликт на Украине в Третью мировую войну
Участники саммита G7 во французском Эвиане своими действиями могут способствовать дальнейшей эскалации конфликта на Украине вплоть до глобального противостояния. Об этом пишет Junge Welt (JW).
«G7 на пути к превращению конфликта [на Украине] в разрушительный обмен ударами. Людям, которые готовят войну на публике, нужно сломать руки, если говорить словами Брехта», — говорится в статье.
Как отмечает издание, лидеры стран G7 по-прежнему не намерены принимать во внимание интересы России, которые Москва считает законными.
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Авторы статьи считают, что украинский конфликт в любой момент может перерасти в более масштабное европейское противостояние, которого, по их мнению, следует избегать.
Однако, как отмечается в публикации, заявления, прозвучавшие на саммите в Эвиане, свидетельствуют о том, что его участники не уделяют должного внимания российской позиции и не демонстрируют готовности к поиску компромиссов. По мнению авторов, в риторике саммита отсутствует признание российских интересов безопасности, а акцент делается исключительно на собственной точке зрения западных стран.
Ранее журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала CNews заявил, что саммит «Большой семерки» (G7) лишь закрепил за его участниками роль политических банкротов. Рейтинги практически всех лидеров стран-членов опустились до рекордно низких значений.