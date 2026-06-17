Политолог рассказал о планах Зеленского мобилизовать украинцев против Польши

Украинский президент Владимир Зеленский планирует получить выгоду от деградации отношений с Варшавой, чтобы использовать это как повод для мобилизации украинского общества вокруг своей фигуры против Польши, заявил профессор Варшавского университета Адам Веломски в соцсети X.

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По словам политолога, «Зеленский хочет, чтобы поляки отобрали у него орден».

«Тогда он сможет провести националистическую мобилизацию украинцев не только против России, но теперь и против Польши. Это создаст ощущение окружения и необходимости сплотиться вокруг его собственной персоны», — указал он.

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Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА»* (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

*УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России.