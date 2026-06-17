Елисейский дворец для своей публикации с G7 использовал российскую песню

Елисейский дворец опубликовал в соцсетях видео с саммита «Большой семерки» (G7) под известную российскую песню «Капибара» за авторством москвича Алексея Плужникова.

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На кадрах запечатлено, как мировые лидеры один за одним проходят на сцену для фотосессии под данный трек.

Комментаторы под роликом смеются над музыкальными предпочтениями французов и призывают поднять зарплату ответственному за выбор музыки к видео.

В июне 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в TikTok выложил видео с саммита G7 под эту же композицию.

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Сам Плужников тогда признался, что его развеселил данный ролик.

Песня «Капибара» музыканта «Сто-Личный Она-Нас», чье настоящее имя Алексей Плужников, вышла в 2022 году и вскоре завирусилась в социальных сетях, став популярной, в том числе для использования в коротких видео. Трек набрал более 2 млн просмотров на YouTube без рекламы, а на музыкальных сервисах «Капибара» долгое время входила в топ-200 по прослушиваниям в 28 странах.

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