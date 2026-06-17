Британская газета The Telegraph пишет, что глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась в глубокой политической изоляции из-за своей абсурдной позиции по отношению к России, которую страны Евросоюза больше не готовы финансировать.

По мнению автора, по своему происхождению и убеждениям Каллас является самым воинственным верховным представителем по вопросам России, который когда-либо был у ЕС. Она по-прежнему твёрдо верит в необходимость продолжать финансировать Украину до победного конца, однако на практике ей раз за разом не удаётся убедить европейцев подкрепить её громкие заявления реальными деньгами.

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Таким образом, Каллас фактически уничтожила собственный дипломатический пост, лишив Евросоюз единого внешнеполитического представителя. В статье отмечается, что мировые лидеры предпочитают звонить не Каллас, а Макрону, Мерцу или Мелони. В ключевых вопросах, включая переговоры с Путиным, у руля будут стоять именно европейские лидеры, а идея о том, что Европа говорит в один голос, всегда была фикцией, и скоро это станет очевидным.

Ранее сообщалось, что парламент Финляндии проведет голосование по законопроекту о ввозе ЯО.