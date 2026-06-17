Парламент Финляндии проведет голосование по законопроекту о ввозе ЯО

В среду парламент Финляндии проведёт голосование по предложению правительства, касающемуся внесения поправок в национальное законодательство, которые позволят ввозить и хранить ядерное оружие на территории страны.

Как следует из повестки законодательного органа, правительство Финляндии 23 апреля направило на рассмотрение парламента проект изменений в закон о ядерной энергии и уголовный кодекс, отменяющих действующий запрет на ввоз, производство, хранение и применение ядерных боеприпасов в стране.

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При этом власти подчеркнули, что Финляндия не намерена размещать ядерное оружие в мирное время и сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Сенат США заблокировал резолюцию об ограничении полномочий Трампа в Иране.