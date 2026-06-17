В Сумах вновь произошли взрывы

Утром в среду, 17 июня, в Сумах произошло несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал.

Агентство отмечает, что взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги, объявленной в некоторых районах Сумской области. О взрывах в Сумах также сообщалось ночью 17 июня.

В ночь на среду появилась информация о взрыве в Харькове. Украинские власти объявили в Харьковской области воздушную тревогу, сообщало РИА Новости.

Накануне, 16 июня, СМИ сообщили о крушении украинского военного самолета в Хмельницкой области. Отмечалось, что над Шепетовским районом пролетел самолет, после чего произошел взрыв.