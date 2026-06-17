В Нидерландах призвали поддерживать контакты с Россией
Нидерланды должны сохранять политические контакты как с Москвой, так и с Киевом, заявил депутат парламента страны от правой партии «Форум за демократию» Пепейн ван Хаувелинген. Об этом пишет ТАСС.
Он призвал поддерживать диалог со всеми участниками международных процессов.
«Мы говорим с Украиной, если есть возможность, с Россией, со всеми. И в этом нет ничего плохого», — подчеркнул он.
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Как указал политик, он хотел бы видеть подобный подход и со стороны других фракций парламента.
Ранее сообщалось, что Нидерланды настаивают на использовании российских активов для Украины.